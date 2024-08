Polizei in Owen sucht Zeugen: E-Bikes im Wert von 18.000 Euro gestohlen

1 Die E-Bikes waren jeweils in Garagen oder mit Schlössern gesichert. (Symbolfoto) Foto: dpa/Andreas Gebert

Zum wiederholten Mal innerhalb weniger Wochen sind in Owen (Kreis Esslingen) mehrere E-Bikes gestohlen worden. Insgesamt wurden fünf Fahrräder gestohlen, die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

In Owen (Kreis Esslingen) hat ein noch unbekannter Fahrraddieb in den vergangenen Wochen offenbar gleich fünf E-Bikes gestohlen und dabei etwa 18.000 Euro Schaden verursacht, berichtet die Polizei.

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug der Unbekannte zwischen 18.30 Uhr und 6 Uhr zu. Aus einer Garage in der Schießhüttestraße stahl er zwei E-Bikes, nachdem er vermutlich das Tor nach oben geschoben hatte. Zudem schlug vermutlich derselbe Täter ein weiteres Mal an einem Carport in der Steigstraße zu und entwendete auch von dort ein angeschlossenes E-Bike.

Vor etwa einem Monat, in der Nacht auf den 17. Juli hatte in der Gartenstraße ein Unbekannter zwei gesicherte E-Bikes aus einer Tiefgarage gestohlen. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 18.000 Euro. Unter der Telefonnummer bitten die Ermittler um Zeugenhinweise von Personen, die in den fraglichen Nächten Verdächtiges beobachtet haben.