Polizei in Owen: Lastwagenfahrer überquert Bahnübergang bei Rot – Zug muss stoppen

1 Der Lastwagen war trotz roter Ampel und sich schließender Ampeln über den Bahnüberweg gefahren. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/W2Art

Ein Unbekannter sorgte am Dienstag in Owen (Kreis Esslingen) dafür, dass ein Zug stoppen musste. Ein Lkw hatte einen Bahnübergang trotz sich schließender Schranken überquert.











Link kopiert

﻿ Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen in Owen (Kreis Esslingen) trotz Rotlicht einen Bahnübergang überquert und ist anschließend geflüchtet. Ein heranfahrender Zug aus Richtung Kirchheim musste daraufhin anhalten, berichtet die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.50 Uhr auf der B 465 zwischen Unterlenningen und Brucken. Der Fahrer eines Sattelzuges mit Auflieger missachtete das Signal und fuhr auf den Übergang. Die sich senkende Schranke blieb zwischen Zugmaschine und Auflieger hängen, öffnete sich jedoch wieder.

Nach dem Vorfall flüchtete der Lkw-Fahrer, nachdem der Zugführer ihn angewiesen hatte, sein Fahrzeug abzustellen und auf die Polizei zu warten. Der Fahrer soll einen dunklen Teint haben und eine weiße Mercedes Actros-Zugmaschine mit Berliner Kennzeichen gefahren haben. Der Auflieger war grau-rot lackiert. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen, sich unter 07 11 / 39 90 0 zu melden.