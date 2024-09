Polizei in Ostfildern sucht Zeugen: 21-Jähriger verursacht betrunken Unfälle und bedroht Passantin

Polizei in Ostfildern sucht Zeugen

1 Die Beamten konnten den 21-Jährigen schließlich festnehmen. (Symbolfoto) Foto: imago/Björn Hake

In Ostfildern (Kreis Esslingen) hat am Dienstagmorgen ein 21-Jähriger mehrere Unfälle verursacht. Er fuhr jeweils weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern und steht außerdem unter Verdacht, eine Passantin verbal bedroht und weitere Straftaten begangen zu haben.











Ein 21-Jähriger hat am Dienstagmorgen in Ostfildern gleich mehrere Straftaten begangen. Wie die Polizei berichtet fuhr er unter anderem unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein, zudem beging er in mehreren Fällen Unfallflucht und bedrohte offenbar eine Passantin. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Der Mann fuhr kurz nach 6 Uhr auf der Kreuzbrunnenstraße von Scharnhausen nach Nellingen. An der Einmündung der Rinnenbachstraße fiel er dann das erste Mal auf, weil er mit seinem VW Passat den Mazda einen 35-Jährigen streifte, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Der 21-Jährige fuhr dennoch weiter und verursachte in der Wettenhartstraße erneut einen Unfall, indem er gegen ein Verkehrszeichen und ein geparktes Auto fuhr. Auch in diesem Fall beging er Unfallflucht, stellte sein Auto aber schließlich ab und ging zu Fuß weiter.

Auf Fahrerflucht folgen Vandalismus und Bedrohung

Mit einem Küchenmesser soll er anschließend weitere geparkte Fahrzeuge in der Wettenhartstraße beschädigt haben. Außerdem steht er unter Verdacht, Blumen in einem Garten abgeschnitten und eine Passantin verbal bedroht zu haben. In der Eckenerstraße konnte der Mann schließlich von der Polizei festgenommen werden. Die Beamten ermitteln nun zu den Hintergründen und weiteren Straftaten, die der 21-Jährige möglicherweise beging. Unter den Telefonnummern 07 11 / 34 16 98 30 0 und 07 11 / 70 91 3 nehmen die Ermittler Hinweise entgegen.