Polizei in Ostfildern: 43-Jährige bietet Polizisten nach betrunkener Fahrt Bestechungsgeld

Polizei in Ostfildern

1 Die Frau sieht nun auch einer Strafanzeige wegen versuchter Bestechung entgegen. (Symbolfoto) Foto: imago images//Christoph Hardt

Als die Polizei eine 43-jährige Autofahrerin kontrolliert, schlägt den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Als ein Test über zwei Promille ergibt, versucht die Frau, die Beamten zu bestechen.











Eine 43-jährige Frau hat am Donnerstagabend in Ruit (Kreis Esslingen) versucht, Polizeibeamte zu bestechen, um einer Strafanzeige zu entgehen. Zuvor erhielt die Polizei gegen 22 Uhr eine Meldung über einen VW Polo, der durch auffällige Fahrweise im Ort aufgefallen war, berichtet eine Sprecherin am Freitag.

Als ein Streifenwagen die Frau aufgespürt hatte, viel den Beamten bei der Kontrolle starker Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab über 2,1 Promille. Aufgrund des hohen Werts wurde eine Blutentnahme angeordnet, wie die Polizei mitteilte.

Frau bot Polizisten Bargeld

Nach Abschluss der Blutentnahme bot die Frau den Beamten einen Geldbetrag in mittlerer zweistelliger Höhe an, um eine Anzeige und den Verlust ihres Führerscheins zu vermeiden. Der Bestechungsversuch blieb erfolglos, und die Fahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und versuchter Bestechung verantworten.