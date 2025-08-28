Polizei in Ostfildern: 23-Jähriger befriedigt sich hinter Bushaltestelle selbst

1 Die Polizei sprach dem Mann einen Platzverweis aus. Er sieht einer Anzeige entgegen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Die Polizei ermittelt gegen einen 23-Jährigen, der sich am Mittwoch in Ostfildern in der Öffentlichkeit selbst befriedigt haben soll.











﻿ Ein 23-Jähriger hat sich am Mittwochnachmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) öffentlich selbst befriedigt. Nach Angaben der Polizei ist der Mann gegen 15 Uhr hinter einer Bushaltestelle in der Kirchheimer Straße aufgefallen.

Mehrere Zeugen meldeten den Vorfall woraufhin eine Streife ausrückte.

Die Beamten trafen den Verdächtigen noch an der Bushaltestelle an. Sie sprachen einen Platzverweis aus und beendeten damit die Situation. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.