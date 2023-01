1 Bei beiden Wagen wurde ein Fenster aufgebrochen – allerdings das hintere (Symbolfoto). Foto: imago images

Am Wochenende wurden zwei Pkw im Nürtinger Stadtteil Braike (Kreis Esslingen) aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Im Lauf des Wochenendes wurden in Nürtingen (Kreis Esslingen) in der Braike zwei Autos aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde zunächst gemeldet, dass ein am Freitag in der Hermann-Löns-Straße abgestellter Wagen beschädigt wurde. Auf die gleiche Art und Weise wurde ein am Samstagabend in der Sudetenstraße abgestelltes Auto aufgebrochen – bei beiden Handwerkerfahrzeugen wurde auf der Beifahrerseite das hintere Fenster eingeschlagen. Aus beiden Fahrzeugen stahlen die Einbrecher teure Werkzeuge im Wert von insgesamt 13 000 Euro. Personen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 070 22 / 922 40 an die Polizei zu wenden.