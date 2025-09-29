Polizei in Nürtingen: Unbekannter entsorgt alten Sprengstoff – Kampfmittelbeseitigung rückt an

1 Die Polizei entsorgte die Dynamitstangen und ermittelt nun. (Symbolfoto) Foto: imago images/Die Videomanufaktur

Ein noch Unbekannter hat neben einem Schotterweg bei Nürtingen (Kreis Esslingen) offenbar alte Dynamitstangen entsorgt. Ein Zeuge alarmierte deshalb die Polizei.











﻿ Einem Zeugen sind neben einem Schotterweg an der Kreisstraße 1236 bei Altenriet (Kreis Esslingen) mehrere böllerartige Gegenstände aufgefallen, er alarmierte daraufhin die Polizei. Wie ein Sprecher berichtet, stellten die Experten bei der Überprüfung fest, dass es sich um Dynamitstangen mit deutlich älterem Herstellungsjahr handelte.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei sammelte den Sprengstoff auf und kümmerte sich um den Abtransport. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Eine Gefahr bestand den Angaben der Polizei zufolge nie.