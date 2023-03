Ziegelwasen in Kirchheim Zwei 18-Jährige von Gruppe angegriffen und verletzt

Am Sonntagabend haben mehrere Unbekannte in Kirchheim (Kreis Esslingen) zwei 18-Jährige zunächst verfolgt und schließlich unvermittelt angegriffen. Mehrere Zeugen schlugen die Angreifer in die Flucht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.