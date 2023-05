1 Die Polizei konnte einen 33-Jährigen festnehmen, der mehrere Fälle von Sachbeschädigung gestanden hat. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/aal.photo/IMAGO/Alexander Pohl

Am frühen Donnerstagmorgen konnte die Polizei in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen 33-Jährigen dabei erwischen, wie er eine Mülltonne anzündete. Bereits zuvor hatte er offenbar eine Mülltonne in Brand gesteckt, in der Nacht zuvor hatte er den Reuderner Friedhof verwüstet.















In Nürtingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen 33-Jährigen festgenommen, der auf einem Friedhof randaliert und mehrerer Mülltonnen angezündet haben soll.

Nach Angaben eines Sprechers riefen Zeugen gegen 3.25 am frühen Morgen die Polizei, weil in der Säerstraße eine Mülltonne brannte. Ein Streifenwagen des Kriminaldauerdienstes war zufällig in der Nähe und konnte die Tonne mit einem Feuerlöscher schnell löschen. Ein nennenswerter Schaden konnte so vermieden werden. Zudem leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein. So konnten die Beamten kurz darauf und in den Nähe einen 33-jährigen Mann aufgreifen, der dabei war, eine weitere Mülltonne anzuzünden. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Bereits in der Vergangenheit war der Mann wegen ähnlichen Sachbeschädigungen aufgefallen.

Bei den weiteren Ermittlungen gab der Mann zu, in der Nacht zum Mittwoch mehrere Gräber und Blumenkübel auf dem Friedhof in der Stephanstraße im Ortsteil Reudern beschädigt zu haben. Auch hier zündete er offenbar zwei Müllkörbe an.

Am Mittwoch waren die Schäden angezeigt worden. Der 33-Jährige wurde nach den Fahndungsmaßnahmen wieder entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Störung der Totenruhe.