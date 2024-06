Polizei in Nürtingen: Frau per WhatsApp um vierstelligen Betrag betrogen

Frau per WhatsApp um vierstelligen Betrag betrogen

Polizei in Nürtingen

1 Die Polizei warnt vor ähnlichen Betrugsmaschen. (Symbolfoto) Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Eine Frau aus Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am Montag einem Betrug zum Opfer gefallen. Kriminelle hatten die Frau über WhatsApp kontaktiert und sich als ihre Tochter in Geldnot ausgegeben.











Link kopiert

Betrüger haben am Montag in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine Frau per WhatsApp mit einer Variante des Enkeltricks betrogen. Wie die Polizei berichtet, gaben die Kriminellen sich als Tochter der Frau aus und baten um die Überweisung eines vierstelligen Geldbetrags.

Die Frau glaubte den Kriminellen, die der Frau mit einer ihr unbekannten Nummer geschrieben hatten. Die Frau glaubte den Betrügern und überwies das Geld von ihrem Konto. Als der Betrug später auffiel, meldete die Frau sich bei ihrer Bank. Ob die Überweisung noch gestoppt werden kann, ist aber nicht klar.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor betrügerischen Maschen dieser Art. Unbekannte Nummern sollten auf jedem Messenger immer misstrauisch betrachtet werden, insbesondere wenn diese Geld fordern. Zudem weisen die Ermittler darauf hin, das ein solcher Betrug bei der Polizei angezeigt werden sollte.