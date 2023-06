Polizei in Nürtingen

1 Die Feuerwehr konnte den Brad schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sebastian Gabsch

In Nürtingen (Kreis Esslingen) hat ein 33-Jähriger am Donnerstagabend offenbar eine Mülltonne angezündet. Die Polizei konnte ihn kurz darauf aufgreifen.















Ein alkoholisierter 33-Jähriger hat am Donnerstagabend offenbar eine Mülltonne in Nürtingen (Kreis Esslingen) in Brand gesteckt. Nach Angaben der Polizei bemerkten Zeugen das Feuer gegen 21.15 Uhr im Marbachweg.

Während die Feuerwehr die Flammen rasch löschen konnte, traf die Polizei in der Nähe den Tatverdächtigen an. Weil er stark alkoholisiert war, wurde er über Nacht in eine Gewahrsamszelle gebracht. Nun sieht er sich einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. Gebäude waren durch den Brand nicht gefährdet.