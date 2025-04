Polizei in Nürtingen: Betrunken am Steuer eingeschlafen – 26-Jährige parkt mitten auf der Straße

Betrunken am Steuer eingeschlafen – 26-Jährige parkt mitten auf der Straße

Polizei in Nürtingen

1 Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. (Symbolfoto) Foto: /Julian Buchner

Weil ein Auto in der Nacht zum Montag in Nürtingen (Kreis Esslingen) offenbar mitten auf der Fahrbahn geparkt war, sahen sich Polizisten den Wagen genauer an. Dabei bemerkten sie die Fahrerin, die mit knapp zwei Promille über das Lenkrad gebeugt im Auto saß.











In Nürtingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei in der Nacht zum Montag eine 26-Jährige aus dem Verkehr gezogen, die offenbar stark betrunken am Steuer eingeschlafen war. Nach Angaben eines Sprechers fiel der Skoda der Frau gegen 1.30 uhr einer Streifenwagenbesatzung auf, weil er mitten auf der Fahrbahn der Neuffener Straße stand.

Als die Beamten das Auto daraufhin kontrollierten, bemerkten sie, dass die Fahrerin über das Lenkrad gebeugt war und vermuteten zunächst einen medizinischen Notfall. Beim Versuch, die Frau aus dem Skoda zu bergen, wachte die 26-Jährige jedoch auf und fuhr mehrere Meter, bevor sie das Auto wieder stoppte.

Alkoholtest ergibt knapp zwei Promille – Führerschein beschlagnahmt

Die Beamten stellten bei der Frau dann deutliche Hinweise darauf fest, dass sie unter Alkoholeinfluss stand und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert über zwei Promille ergab.

Die Frau musste deshalb eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben, zuvor stellten die Beamten den Wagen auf einem Parkplatz ab.