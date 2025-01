Polizei in Nürtingen: 37-Jähriger randaliert und beleidigt in Einkaufsmarkt

1 Die Polizei musste den aggressiven Mann in Gewahrsam nehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

In Nürtingen (Kreis Esslingen) musste die Polizei am Dienstagabend einen 37-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte in einem Einkaufsmarkt randaliert.











Link kopiert

Die Polizei hat am Dienstagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen 37-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße randaliert hat. Kurz nach 18 Uhr pöbelte er herum und beleidigte mehrere Mitarbeiter, berichtet ein Sprecher.

Als die ersten Streifen eintrafen, griff er auch die Beamten verbal an und verhielt sich äußerst aggressiv. Die Polizei musste den Mann zu Boden bringen und fesseln, da er um sich trat und die Beamten beleidigte. Anschließend wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.