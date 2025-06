Polizei in Neuffen: Betrunkener bespuckt und schlägt Angestellte in Gaststätte

1 Die Polizei nahm den 35-Jährigen fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Die Polizei hat am frühen Donnerstag in Neuffen (Kreis Esslingen) einen 35-Jährigen vorläufig festgenommen, der in einer Gaststätte randaliert und eine Angestellte angegriffen hat.











Ein stark alkoholisierter Mann hat in der Nacht auf Donnerstag in Neuffen (Kreis Esslingen) eine Angestellte einer Gaststätte beleidigt, angespuckt und geschlagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr in der Bahnhofstraße, berichtet die Polizei.

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei eine handfeste Auseinandersetzung. Die Einsatzkräfte trafen den 35-jährigen Mann in dem Lokal an, wo er sich weiterhin aggressiv verhielt.

Der Mann hatte in der Zwischenzeit in der Gaststätte randaliert und mutwillig ein Auto beschädigt. Da er sich nicht beruhigen ließ, legten ihm die Polizisten Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Die Nacht verbrachte er in der Zelle des Polizeireviers Nürtingen.