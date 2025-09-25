Polizei in Leinfelden-Echterdingen: Teure Arbeitsmaschine gestohlen – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl und sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Unbekannte haben am Donnerstag in Plochingen (Kreis Esslingen) eine teure Rüttelplatte gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

﻿ Unbekannte haben am Donnerstagmorgen in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eine Rüttelplatte im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Die Arbeitsmaschine der Marke Weber stand den Angaben der Polizei zufolge auf einer Baustelle in der Daimlerstraße.

Demnach nutzten die Täter gegen 5.25 Uhr einen auf der Baustelle abgestellten Radlader, um die Rüttelplatte auf ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger zu verladen.

Den Radlader ließen die Kriminellen am Tatort zurück. Anschließend verschwanden sie unerkannt mit ihrer Beute. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter 07 11 / 90 37 70.