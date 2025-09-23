Polizei in Leinfelden: Das müssen Sie zum Umzug der Polizei wissen

1 Die Polizei zieht aus dem Interimsgebäude wieder zurück nach Leinfelden. Foto: Thomas Krämer

Die Polizei Leinfelden-Echterdingen zieht nach fünf Jahren Sanierung zurück an den Kornblumenweg. Warum am Dienstag aber noch geschlossen ist, lesen Sie hier.











Link kopiert

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ist ab Mittwoch, 24. September 2025, wieder am regulären Ort zu finden: am Kornblumenweg 4. Die Rufnummer für den Posten ist weiterhin die: 0711 / 90 37 70. Wichtig dabei: Am Tag zuvor, am Dienstag, 23. September, bleibt der Polizeiposten allerdings den gesamten Tag geschlossen – an diesem Tag findet der Umzug ins frisch sanierte Gebäude statt. Wer an diesem Tag ein Anliegen hat, bei dem er bei der Polizei vorstellig werden möchte, muss sich ans Polizeirevier Filderstadt wenden, entweder direkt an der Karl-Benz-Straße 23 oder unter der Rufnummer: 0711 / 7 09 13. Für einen Notfall gilt freilich weiterhin die 110.

In den vergangenen Jahren war der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen in Echterdingen anzutreffen gewesen, an der Burgstraße, direkt über dem Biergarten Paulaner – nicht im Biergarten selbst natürlich, sondern im Stockwerk darüber. Der Interimsort war nötig geworden, weil das Gebäude am Kornblumenweg saniert werden musste. Im Frühjahr 2020 zogen die dort Dienst tuenden Beamten also aus und um in die Burgstraße.

Der Polizeiposten ist energetisch saniert worden

Den Baumaßnahmen – energetische Sanierung, Photovoltaik, ein Anbau – am Kornblumenweg kam jedoch zunächst die Coronapandemie in die Quere, dann wurden auch noch Schadstoffe entdeckt, die umständlich und sorgfältig entsorgt werden mussten. Ursprünglich sollte der Rück-Umzug Ende 2023 stattfinden, dann wurde daraus Ende des Jahres 2024, und nun September 2025. Auf knapp zwei Millionen Euro wurden die Kosten geschätzt.