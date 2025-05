Polizei in Kirchheim: Zeuge beobachtet Einbrecher und wählt den Notruf – Verdächtiger festgenommen

Unfall in Nürtingen Radfahrerin von Auto angefahren – verletzt in Klinik

In Nürtingen (Kreis Esslingen) hat am Montagnachmittag eine 80-jährige Autofahrerin eine Radfahrerin übersehen und angefahren. Die 45-jährige Radfahrerin musste in eine Klinik gebracht werden.