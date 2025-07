Polizei in Kirchheim: Versuchter Fahrraddiebstahl und tätlicher Angriff am Bahnhof

1 Die Polizei musste den Mann festnehmen, dabei wehrte er sich heftig. (Symbolfoto) Foto: imago/Deutzmann

Ein 41-Jähriger hat am Dienstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) versucht, ein Fahrrad zu stehlen und daraufhin Polizisten angegriffen.











Link kopiert

Ein 41 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) am Bahnhof versucht, ein Fahrrad zu stehlen und dabei Polizisten angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr am Eugen-Gerstenmaier-Platz.

Zeugen beobachteten, wie sich der Mann an mehreren abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte und wahllos Passanten beleidigte. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei versuchte er gerade, das Schloss eines Pedelecs zu öffnen.

Die Beamten stellten zudem ein weiteres Pedelec sicher, das der Mann bei sich hatte. Weil unklar war, ob es ihm gehört, wurde das Rad beschlagnahmt. Der 41-Jährige beleidigte daraufhin einen Polizisten und griff ihn körperlich an. Die Beamten legten ihm Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Am Streifenwagen beschädigte er mit den Handschellen mutwillig den Lack des Fahrzeugs. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Diebstahls, Beleidigung, tätlichen Angriffs und Sachbeschädigung ermittelt.