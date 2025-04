Polizei in Kirchheim unter Teck: Mann randaliert und uriniert mit über drei Promille vor Gaststätte

1 Die Polizei nahm den Randalierer fest und nahm ihn in Gewahrsam. (Symbolfoto) Foto: /Marijan Murat

Ein betrunkener 25-Jähriger hat am Montagnachmittag vor einer Gaststätte in Kirchheim (Kreis Esslingen) randaliert, Passanten bedroht und Stühle umhergeworfen. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam – ein Atemalkoholtest ergab über drei Promille.











Ein 25-Jähriger hat am Montagnachmittag in der Wellingstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) randaliert und musste von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, berichtet ein Sprecher.

Gegen 16.45 Uhr wurde demnach die Polizei alarmiert, weil der Mann vor einer Gaststätte Tische und Stühle umherwarf, laut herumschrie und Passanten bedrohte und beleidigte. Zudem urinierte er vor dem Lokal auf den Boden.

Mann mit über drei Promille kontrolliert – in Gewahrsam

Als die Polizei eintraf, traf sie den Mann in stark alkoholisiertem Zustand an. Ein Atemalkoholtest ergab über drei Promille. Wegen seiner starken Alkoholisierung war er nicht mehr verkehrsfähig und wurde nach einer ärztlichen Untersuchung auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Kostenrechnung für den Polizeieinsatz.