Polizei in Kirchheim: Beamte entdecken mutmaßliches Diebesgut bei Kontrolle

1 Die Polizei entdeckte bei der Kontrolle mutmaßliches Diebesgut. Zudem stand der Fahrer unter Drogeneinfluss. (Symbolfoto) Foto: Harald Tittel/dpa

Bei einer Kontrolle auf der B 465 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Er hatte zudem Diebesgut geladen.











﻿ Eine Polizeistreife hat am Donnerstagnachmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) mutmaßliches Diebesgut entdeckt. Nach Angaben der Polizei hielten die Beamten gegen 16.15 Uhr einen ungarischen Pkw auf dem P+R-Parkplatz an der Autobahnmeisterei an der B 465 an.

Der 39 Jahre alte Fahrer stand offenbar unter Drogeneinfluss. Ein Vortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Im Wagen lagen zwei nagelneue Rucksäcke, noch mit Preisschildern und Diebstahlsicherungen. Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die Taschen aus einem Kirchheimer Sportgeschäft gestohlen wurden. Der Verdächtige musste Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 950 Euro zahlen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und behielt die Fahrzeugschlüssel bis zum nächsten Tag ein.

