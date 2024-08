Polizei in Kirchheim: 63-Jähriger greift Mitbewohner mit Messer an

63-Jähriger greift Mitbewohner mit Messer an

Polizei in Kirchheim

1 Der 63-Jährige soll versucht haben, den 39-Jährigen mit einem Cuttermesser zu verletzen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Jonathan Schöps

Am Sonntagmorgen hat ein 63 Jahre alter Mann in Kirchheim einen 39-Jährigen bedroht und angegangen. Die Polizei nahm den aggressiven Mann in Gewahrsam, musste dabei jedoch Pfefferspray einsetzen.











Link kopiert

Ein 63-Jähriger hat am Sonntagmorgen seinen 39-jährigen Mitbewohner angegangen und dabei offenbar auch versucht, diesen mit einem Cuttermesser zu verletzten. Die Polizei nahm ihn schließlich in Gewahrsam, musste dabei aber Pfefferspray einsetzen, teilt eine Sprecherin der Polizei mit.

Den Angaben zufolge passierte der Angriff gegen 6.45 Uhr in einem Wohnhaus in der Kirchheimer Straße, indem die beiden Männer gemeinsam wohnen. Der 39-Jährige konnte unverletzt in sein Zimmer flüchten und sich dort einschließen. Vor dort alarmierte er die Polizei die vor Ort den erheblich alkoholisierten 63-Jährigen antraf.

Polizei stoppt aggressiven Mann mit Pfefferspray

Weil dieser weiterhin aggressiv agierte und nicht auf die Anweisungen der Beamten hörte, setzten sie Pfefferspray ein, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Dabei konnten sie auch das Cuttermesser sicherstellen. Der 63-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt, auch weil er sich durch Schläge und Tritte gegen Möbel offenbar selbst verletzt hatte. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.