Polizei in Hochdorf: Ermittler hoffen nach Einbruch in Tankstelle auf Zeugenhinweise

1 Der Täter hebelte ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. (Symbolfoto) Foto: imago/Jochen Tack

Ein Unbekannter hat in Hochdorf (Kreis Esslingen) aus einer Tankstelle eine größere Menge Zigaretten gestohlen. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise.











Link kopiert

In der Nacht zum Montag ist ein Unbekannter in Hochdorf in eine Tankstelle eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stahl er eine größere Menge Zigaretten.

Der Täter hebelte zwischen 22.15 Uhr am Sonntag und 4.50 Uhr am Montag ein Fenster auf, um in das Gebäude in der Roßwälder Straße zu gelangen. Dabei richtete er zusätzlich 2000 Euro Schaden an. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt, unter Telefon 071 53 / 972 40 bittet die Polizei um Hinweise.