Polizei in Filderstadt: Unbekannte brechen bei Autohändler ein

1 Der Täter verschaffte sich mit Gewalt Zugang zu dem Gebäude im Nord-West-Ring ist . Foto: Christian Schwier - stock.adobe

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Firma in Filderstadt eingebrochen. Sie durchwühlten ein Büro des Autohandels und stahlen Bargeld.











In Filderstadt sind in der Nach Unbekannte in einen Autohandel eingebrochen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin passierte der Einbruch zwischen 18 Uhr am Dienstag und 7.20 Uhr am Mittwoch auf dem Gelände in der Straße Nord-West-Ring.

Die Täter brachen ein Fester auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Aus dem ebenfalls aufgebrochenen Büro wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt, Experten sicherten vor Ort Spuren.