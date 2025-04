Polizei in Filderstadt: Mehrere Unfälle und Flucht zu Fuß – 32-Jähriger mit chaotischer Drogenfahrt

1 Die Polizei konnte den Mann schließlich stoppen, dabei ergaben sich Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Marius Bulling

Die Polizei hat am Donnerstag in Filderstadt einen 32-Jährigen festgenommen, der zuvor mehrere Autos, Blumenkübel und eine Hauswand beschädigte, während er immer wieder über den Gehweg fuhr. Auch seinen eigenen Smart fuhr er zu Schrott.











Ein 32 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag in Filderstadt (Kreis Esslingen) offenbar unter Alkoholeinfluss mehrere Unfälle verursacht und sich anschließend zu Fuß aus dem Staub gemacht. Er fuhr nach Angaben der Polizei auf dem Gehweg, beschädigte mehrere Fahrzeuge und rannte schließlich zu Fuß davon.

Gegen 15.30 Uhr war der Smart-Fahrer auf der Sielminger Hauptstraße unterwegs, als er im Bereich der Hausnummer 73 wegen auf den Gehweg fuhr. Offenbar wollte er dadurch schneller am stehenden Verkehr vorbei kommen. Dort beschädigte er eine Hauswand und ein geparktes Auto. Ohne anzuhalten setzte er seine Fahrt über die Nürtinger Straße in Richtung Bernhausen fort. An der Kreuzung zur Gartenstraße streifte er beim Vorbeifahren ein Motorrad. In der Bernhäuser Hauptstraße fuhr er beim Pfarrweg erneut über den Gehweg, wo er einen weiteren Pkw, einen Blumenkübel und einen Poller beschädigte. Auch sein Auto war mittlerweile stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb der Mann ausstieg und zu Fuß flüchtete.

In der Oberen Bachstraße konnte der Mann schließlich von der Polizei gestoppt und vorübergehend festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab über 0,5 Promille, zudem stand er mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Weil er keinen gültiger Führerschein besitzt, sieht er nun einer weiteren Anzeige entgegen. Die Polizei ließ den stark beschädigten Smart abschleppen. Der Schaden steht laut Polizei noch nicht endgültig fest, beträgt aber mehrere tausend Euro. Zeugen, die die Fahrt oder einzelne Unfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 42 0 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden, um den genaueren Verlauf zu klären.