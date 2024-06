Polizei in Filderstadt: Mann zeigt gefälschte Dokumente bei Probefahrt – Untersuchungshaft

1 Die Polizei nahm den Mann fest, er ist mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) Foto: Dennis Duddek/ Eibner Pressefoto

Am Donnerstag versuchte ein 26-Jähriger in Filderstadt (Kreis Esslingen) mit gefälschten Dokumenten eine Probefahrt bei einem Motorradhändler anzutreten. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.











Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen 26-Jährigen festgenommen, der bei einer Proberad für ein Motorrad einen gefälschten Ausweis und Führerschein vorgezeigt hatte. Nach Angaben der Polizei ist der Mann mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der Mann wollte den Angaben der Ermittler zufolge am Donnerstag eine Probefahrt mit einem Motorrad bei einem Händler in Filderstadt antreten. Dazu legte der 26-Jährige eine kroatische Identitätskarte und einen kroatischen Führerschein vor. Der Mitarbeiter bezweifelte jedoch die Echtheit der Dokumente und alarmierte die Polizei. Diese konnte bestätigen, dass es sich um Fälschungen handelte. Der 26-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und ausreisepflichtig ist. Seit Freitag sitzt er nun in Untersuchungshaft.