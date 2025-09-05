Polizei in Filderstadt: 18.000 Euro Schaden bei Unfall – Zwei Autos abgeschleppt

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Bei einem Unfall in Filderstadt-Sielmingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag beträchtlicher Schaden entstanden. Offenbar hatte ein Autofahrer die Rechts-vor-Links-Regel missachtet.











﻿Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Donnerstagabend in Filderstadt-Sielmingen (Kreis Esslingen) ereignet. Ein 31-jähriger Autofahrer ist gegen 22.20 Uhr aus der Wielandstraße in die Kreuzung zur Heußstraße eingefahren. Dabei hat er nach Angaben der Polizei einen 25-Jährigen in einem Audi A3 übersehen, der von rechts kam und daher Vorfahrt gehabt hätte.

Die Autos stießen auf der Kreuzung zusammen und wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 18.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß ersten Erkenntnissen nach niemand.