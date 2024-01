Polizei in Esslingen: Unbekannte stehlen Maschinen und Sprit aus Transporter

1 Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall nach dem Täter. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Sven Simon

Unbekannte brachen am Wochenende in Esslingen einen Transporter eine Firma auf und stahlen Arbeitsmaschinen und mehrere hundert Liter Diesel aus einem Tank.











Ein Unbekannter hat am Wochenende mehrere hundert Liter Diesel und Maschinen aus einem Mercedes Sprinter gestohlen. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro.

Das Fahrzeug war in der Dieselstraße in Esslingen geparkt. Der Einbrecher machte sich daran zwischen 16 Uhr am Samstag und 12.40 Uhr am Sonntag zu schaffen. Er hatte eine Seitenscheibe des Autos aufgebrochen und war so ins Innere gelangt. Den Sprit pumpte er aus einem Tank auf der Ladepritsche ab.