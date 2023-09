1 Die Einbrecher gelangten auf unbekannte Weise ins Gebäude. (Symbolfoto) Foto: imago/Thomas Trutschel

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Esslingen haben Unbekannte eine Handtasche, Schmuck und Bargeld entwendet, zudem richteten sie Schaden an einer Zimmertür an.











Am Sonntagnachmittag sind Unbekannte in Esslingen in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Sie stahlen laut Angaben der Polizei eine Handtasche, Bargeld und Schmuck.

Der Einbruch passierte offenbar zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr. Wie der Einbrecher in das Mehrfamilienhaus in der Straße Pulverwiesen gelangt war, ist noch nicht klar. Im Inneren öffnete er dann gewaltsam eine Zimmertür und durchwühlte die Räumlichkeiten der Bewohnerin. Der Täter ließ eine Handtasche, Bargeld und Schmuck mitgehen. Die Beamten des Polizeiposten in Oberesslingen ermitteln.