Polizei in Esslingen: Trickdiebin stiehlt hilfsbereitem Mann hochwertige Uhr

Polizei in Esslingen

1 Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Donnerstag hat eine Trickdiebin in Esslingen-Zell einem Anwohner eine hochwertige Uhr gestohlen. Dabei bat sie offenbar um Hilfe in einer angeblichen Notlage, um den Mann abzulenken.











Am Donnerstagnachmittag hat eine dreiste Diebin einem Anwohner in Esslingen eine teure Uhr gestohlen. Dazu bat die Frau laut Polizei in einer angeblichen Notlage um Hilfe, um den Mann abzulenken.

Die Unbekannte näherte sich gegen 16.20 Uhr zu Fuß einem Anwohner in der Wilhelmstraße und rief um Hilfe. Sie bat in bruchstückhaftem Deutsch um Unterstützung und gab eine Notlage vor. Dabei ergriff sie auch den linken Arm des Mannes und stahl ihm offenbar dabei unbemerkt eine hochwertige Uhr. Danach ging die Frau wieder in Richtung Karlstraße davon. Erst kurz darauf fiel dem Mann das Fehlen der Uhr auf. Er alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung nach der Frau einleitete.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Diese blieb ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu der unbekannten Frau. Die Täterin ist circa 1,65 Meter groß und hat schwarze, auffällig lange Haare. Sie hat helle Haut mit leichten Rötungen im Wangenbereich und war mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Schal sowie einer weißen Bluse und weißen Schuhen bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 31 05 76 81 0 bei der Polizei zu melden.