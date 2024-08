Polizei in Esslingen sucht Zeugen: Unbekannter fährt Mitarbeiter des Rettungsdienstes an – und flüchtet

1 Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Fahrer. (Symbolfoto) Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstag falsch herum durch eine Einbahnstraße in Esslingen gefahren. Nach einem Streit mit einem Busfahrer fuhr er davon – und erfasste dabei einen 58-jährigen Fußgänger.











Im Jusiweg in Esslingen hat am Donnerstag ein Unbekannter einen 58-jährigen Rettungsdienstmitarbeiter angefahren. Nach Angaben der Polizei war er zuvor falsch herum durch eine Einbahnstraße gefahren. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen teilt die Polizei am Samstag mit, dass der Unbekannte mit einer schwarzen Mercedes Limousine entgegen der Richtung der Einbahnstraße durch den Jusiweg fuhr. Ein Busfahrer, der ihm ordnungsgemäß in seinem Linienbus entgegen kam, sprach den Unbekannten an, woraufhin sich ein Streitgespräch zwischen den Männern entwickelte. Danach soll der Mann unmittelbar in Richtung Mutzenreisstraße – weiterhin entgegen der Richtung der Einbahnstraße – davon gefahren sein und dabei stark beschleunigt haben.

Dabei erfasste er den 58-jährigen Mitarbeiter eines Rettungsdienstes, der gerade zu Fuß über die Straße ging. Der Fußgänger stürzte und wurde laut Polizei mittelschwer verletzt. Der unbekannte Fahrer fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Die Polizei bittet nun unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00 um Zeugenhinweise.