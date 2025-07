Polizei in Esslingen sucht Zeugen: Bücher verbrannt, Flaschen zerschlagen – Jugendliche randalieren auf Sportplatz

1 Der Polizeiposten Oberesslingen sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Jugendlichen machen können. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Sonntag randalieren unbekannte Jugendliche auf dem Sportplatz einer Schule in der Potsdamer Straße in Esslingen. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.











Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte auf dem Sportplatz einer Schule in der Potsdamer Straße in Esslingen Vandalismus begangen. Gegen 6 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei eine Gruppe grölender Jugendlicher, die aus dem Bereich der Schule in Richtung Stadtmitte liefen und dabei Böller gezündet haben sollen.

Bei der anschließenden Kontrolle des Schulgeländes entdeckte die Polizei erhebliche Schäden auf der Tartanbahn des Sportplatzes, heißt es in einer Mitteilung. Die Täter hätten nicht nur Flaschen zerschlagen, sondern auch Feuer mit einer brennbaren Flüssigkeit gelegt und Bücher verbrannt. Der entstandene Schaden auf der Bahn wird auf etwa einen halben Quadratmeter geschätzt.

Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/310576810 zu melden.