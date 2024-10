Polizei in Esslingen sucht Zeugen: 90-Jähriger an Bushaltestelle von Unbekanntem niedergeschlagen

1 Die Polizei fahndet nach dem Angreifer und bittet um Hinweise von Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag in Oberesslingen einen 90-Jährigen ohne ersichtlichen Grund niedergeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Oberesslingen an der Bushaltestelle Lammgarten einen 90-Jährigen niedergeschlagen. Danach flüchtete er durch eine Tiefgarage in Richtung der Hindenburgstraße, berichtet die Polizei.

Den Angaben zufolge wartete der Senior gegen 14 Uhr gemeinsam mit seiner Frau auf den Bus, als der Unbekannte hinzukam und offenbar unvermittelt zuschlug. Der traf den 90-Jährigen mit der Faust am Kopf, wodurch dieser sich Verletzungen von noch nicht bekanntem Ausmaß zuzog und stürzte. Danach flüchtete der etwa 30 Jahre alte Angreifer durch eine angrenzende Tiefgarage in Richtung der Parkanlage oder der Hindenburgstraße.

Polizei sucht mit Beschreibung nach Angreifer – Zeugenaufruf

Der Angreifer war etwa 1,70 Meter groß und von sportlicher Statur. Er hat sehr wenig Haare und war mit einer Jeans und einem hellblauen Sweatshirt bekleide. Zudem trug er eine auffällig große Halskette. Hinweise von Zeugen des Angriffs, oder Personen, die den Täter gesehen haben könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07 11 / 310 57 68 10 entgegen.

Der 90-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert.