Polizei in Esslingen: Mutmaßlicher Kokainhändler festgenommen

Die Polizei nahm am Dienstag in Esslingen einen mutmaßlichen Drogenhändler fest.

Am Dienstag hat die Polizei in Esslingen bei einer Wohnungsdurchsuchung etwa 80 Gramm Kokain gefunden. Ein 41-Jähriger wurde festgenommen. Er soll mit der Droge gehandelt haben und stand bereits unter Bewährung.











Am Dienstag hat die Polizei ein Esslingen eine 41-Jährigen festgenommen, der mit Kokain gehandelt haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam berichten, ist der Mann in Untersuchungshaft.

Die Ermittler waren dem Mann weger Ermittlungen in anderer Sache auf die Spur gekommen. Er ist bereits wegen ähnlicher Vergehen vorbestraft und stand und Bewährung. Bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Verdächtigen fand die Polizei am Dienstag etwa 80 Gramm Kokain und „dealertypische Utensilien“, berichtet ein Sprecher. Der Mann wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.