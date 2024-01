Polizei in Esslingen: Mutmaßliche Diebe auf Baustelle ertappt

Polizei in Esslingen

1 Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei am Donnerstagabend in Esslingen-Mettingen zwei Männer auf einer Baustelle ertappen, die offenbar Kabelrollen stehlen wollten.











Zwei mutmaßliche Diebe sind am Donnerstagabend von der Polizei in Esslingen-Mettingen auf frischer Tat erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, ging kurz nach 21 Uhr der Hinweis ein, dass sich auf einem Baustellengelände in der Siemensstraße eine unberechtigte Person zu schaffen macht und Kabel entwenden würde.

Mehrere Streifenwagen fuhren sofort dorthin und konnten ein Fahrzeug mit zwei verdächtigen Personen feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten mutmaßliches Tatwerkzeug und mehrere Meter Kabel, die wohl von einer Kabelrolle auf der Baustelle stammen. Die beiden Männer im Alter von 32 und 26 Jahren wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Ermittlungen, insbesondere ob sie für weitere Taten in Frage kommen, wurden aufgenommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie anschließend bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren entlassen.