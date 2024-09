Polizei in Esslingen: Mann verursacht unter Einfluss von Medikamenten mehrere Unfälle

1 Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann unter Medikamenteneinfluss stand und beschlagnahmte seinen Führerschein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 56-Jähriger fuhr am Sonntagabend in Esslingen offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten mit seinem Auto. Allerdings kam er nach Angaben der Polizei nur einige hundert Meter weit, bis er gegen ein geparktes Auto fuhr und sich verletzte.











Am Sonntagabend hat in Esslingen ein 56-Jähriger mehrere Unfälle verursacht und dabei beträchtlichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei berichtet, stand der Mann dabei offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Der Mann fuhr den bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 23.30 Uhr in der Plochinger Straße los, stieß aber schon beim Ausparken gegen eine Hausmauer und streifte mit der rechten Seite seines Mercedes an einem Metallgeländer entlang. Er fuhr dennoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr aber etwa 600 Meter entfernt in der Hirschladstraße frontal gegen ein am Linken Straßenrand geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses gegen eine Hausmauer und den Baum geschoben, der 56-Jährige wurde verletzt.

Führerschein weg – Autos werden abgeschleppt

Der Rettungsdienst brachte ihn kurz darauf in eine Klinik, wo er behandelt wurde. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen, um zu klären, ob er durch den Einfluss von Medikamenten nicht mehr fahrtauglich war. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 15.000 Euro.