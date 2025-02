Polizei in Esslingen Mann fährt mit quietschenden Reifen über Rot – vor einem Streifenwagen

Eine Streife der Polizei hat am Sonntag in Esslingen einen 40-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der vor den Augen der Beamten mit quietschenden Reifen eine rote Ampel missachtet haben soll. Bei der anschließenden Kontrolle fielen außerdem nicht richtig gesicherte Kinder in dessen Auto auf.