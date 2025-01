Polizei in Esslingen: Lauter Streit alarmiert Anwohner – 26-Jähriger in Gewahrsam genommen

1 Die Polizei nahm den jungen Mann vorübergehend in Gewahrsam. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Anwohner rufen wegen eines lauten Streits in der Nacht zum Samstag in Esslingen die Polizei. Die Beamten nehmen in der Nähe einen Beteiligten in Gewahrsam, weil er sich uneinsichtig zeigt und Anweisungen ignoriert.











Link kopiert

Am frühen Samstagmorgen hat die Polizei nach einem Streit im Diakonissenweg in Esslingen einen jungen Mann in Gewahrsam genommen. Nach Angaben eines Sprechers war der 26-Jährige zunächst an einem Streit mit mehreren anderen Personen beteiligt, bevor er die Anordnungen der Polizei missachtete.

Weil er kurz nach 1.30 Uhr mit mehreren Bekannten in laute verbale Streitigkeiten gerate war, hatten Anwohner die Polizei gerufen. Der 26-Jährige hatte sich unterdessen schon vom Ort des Geschehens entfernt, konnte von der Polizei aber wenig später in der Nähe gefunden und kontrolliert werden. Dabei zeigte er sich einsichtig und beachtete auch den ausgesprochenen Platzverweis nicht. Deshalb nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam, er verbrachte einige Stunden in einer Zelle.