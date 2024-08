Polizei in Esslingen: Gefährliche Körperverletzung nach Streit in Hinterhof

Gefährliche Körperverletzung nach Streit in Hinterhof

Polizei in Esslingen

1 Die Polizei nahm die beiden 32 und 44 Jahre alten Männer fest und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolfoto) Foto: imago//Deutzmann

In Esslingen haben am Montagabend zwei Männer nach einem Streit auf einen 49-Jährigen eingeschlagen haben. Dabei setzten sie offenbar auch einen Stuhl ein, als ihr Kontrahent bereits am Boden lag.











Bei einer heftigen Auseinandersetzung in Esslingen haben zwei Männer offenbar mit einem Stuhl auf ihren am Boden liegenden Kontrahenten eingeschlagen. Die Polizei nah die beiden 44 und 32 Jahre alten Männer fest, berichtet ein Sprecher.

Die beiden Männer waren am Montagabend gegen 22.45 Uhr im Hinterhof einer Gaststätte in der Indexstraße zunächst verbal mit einem 49-Jährigen in Streit geraten. Später wurde die Auseinandersetzung körperlich und die beiden Männer schlugen gemeinsam auf den Dritten ein. Dabei sollen sie den 49-Jährigen auch zu Boden gestoßen und dort weiter attackiert haben. Mutmaßlich schlugen sie auch mit einem Stuhl auf den Mann ein.

Geschädigter muss in Klinik

Der 49-Jährige erlitt dadurch Verletzungen, deren Ausmaß noch nicht bekannt ist. Er musste in eine Klinik gebracht und dort behandelt werden. Der 44-Jährige und der 32-Jährige wurden von der Polizei festgenommen, nun laufen die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.