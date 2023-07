1 Ein Einbrecher mit einer Brechstange. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde in Esslingen eine Absperrung zum Firmengelände aufgehebelt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/MiS/IMAGO

Am Wochenende haben Unbekannte in Esslingen bei einem Einbruch auf ein Firmengelände in der Wolf-Hirth-Straße mehrere Dämmplatten gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.















Link kopiert

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in Esslingen zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte von einem Firmengelände in der Wolf-Hirth-Straße mehrere Dämmplatten gestohlen.

Dabei richteten die Kriminellen den Angaben zufolge insgesamt 3000 Euro Schaden an. Zwischen 16 Uhr am Freitag und 6 Uhr am Montagmorgen hebelten die Unbekannten gewaltsam eine Absperrung auf und gelangten so auf das Gelände. Dort stahlen sie mehrere Dämmplatten. Für deren Abtransport müssten die Einbrecher laut Polizei einen Anhänger oder ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Daher bittet die Polizei nun Zeugen, die am Wochenende Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 07 11 / 399 00.