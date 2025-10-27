Polizei in Esslingen: Drei Jugendliche bei Streit im Maille-Park verletzt

1 Die Polizei ermittelt nach der Auseinandersetzung. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Im Maille-Park in Esslingen sind am Sonntagabend zwei Gruppen Jugendlicher in eine Prügelei geraten. Dabei soll ein Messer zum Einsatz gekommen sein, aber niemanden verletzt haben.











Link kopiert

﻿ Im Esslinger Maillepark hat sich am Sonntagabend eine heftige Schlägerei zwischen Jugendlichen ereignet. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 20 Uhr eine vierköpfige Gruppe am Trinkbrunnen von vier anderen Jungen beleidigt.

Aus der verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine Prügelei, bei der drei der vier 15-Jährigen verletzt worden sind. Einer der Angreifer soll ein Messer dabeigehabt haben, dem die Jugendlichen ausweichen konnten.

Zwei der Verletzten wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, der dritte wurde vor Ort behandelt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Sirnauer Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und geht derzeit ersten Hinweisen zu den Tätern nach.