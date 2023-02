1 Die Beamten der Polizei schoben den Mann nach Hause. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Maximilian Koch

Beamte haben am Dienstag in Esslingen einen Rollstuhlfahrer versorgt und sicher nach Hause gebracht. Zuvor war der elektrische Rollstuhl des Mannes liegen geblieben.















Am späten Dienstagnachmittag haben Beamte der Esslinger Polizei einem über 80 Jahre alten Mann aus der Klemme geholfen. Gegen 17.15 Uhr wurden die Beamten nach Angaben eines Sprechers in eine Bäckerei in der Martinstraße gerufen, weil dort der elektrische Rollstuhl einer Person liegen geblieben war, die sich dadurch in einer hilflosen Lage befand. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sich heraus, dass der Akku vermutlich wegen der Kälte an Leistung verloren hatte und der über 80 Jahre alte Senior daher nicht mehr selbstständig weiterfahren konnte.

Da der sperrige und schwere elektrische Rollstuhl in einem Streifenwagen nicht zu transportieren war, legten die Polizisten Hand an und schoben den Mann etwa 500 Meter weit wohlbehalten nach Hause.