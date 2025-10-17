Polizei in Esslingen: 33-Jähriger fährt über Rot und verletzt Fußgängerin

1 Die junge Frau wurde offenbar leicht verletzt, die Polizei übernahm die Unfallaufnahme. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Weil er laut Polizei eine rote Ampel in der Weilstraße in Esslingen missachtete, hat ein 33-Jähriger am Donnerstag eine junge Fußgängerin verletzt.











﻿ Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend in der Weilstraße in Esslingen eine Fußgängerin angefahren. Gegen 20.45 Uhr hat der 33-Jährige laut Polizei mit seinem Toyota in Richtung Neckar-Center das Rotlicht an der Fußgängerampel nach der Einmündung der Königsallee missachtet.

Dabei hat er eine 20 Jahre alte Frau erfasst, die gerade die Straße überquerte.

Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie verzichtete zunächst auf eine ärztliche Behandlung vor Ort. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.