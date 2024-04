Polizei in Esslingen: 31-Jährige flüchtet unter Drogen- , Alkohol- und Medikamenteneinfluss

Polizei in Esslingen

1 Nach einer kurzen Verfolgung über die Wielandstraße konnte die Polizei die Frau stoppen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss/IMAGO/Rolf Poss

Am frühen Freitagmorgen hat eine 31-Jährige versucht, in Esslingen vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Als die Beamten sie schließlich stoppten, stellten sie mehrere Substanzen fest, die zu Fahruntauglichkeit führen.











Am frühen Freitagmorgen hat in Esslingen eine 31-Jährige versucht, vor einer Kontrolle zu flüchten. Nach Angaben eines Polizeisprechers sollte die Frau gegen 3.30 Uhr in der Wielandstraße von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden.

Auf die Anhaltesignale der Beamten reagierte die Frau aber, indem sie plötzlich beschleunigte und an der Kreuzung mit der Rotenackerstraße über eine rote Ampel fuhr. An der Kreuzung mit der Straße Am Schönen Rain konnten die Beamten die Frau schließlich stoppen. Dabei stellte sich heraus, dass die 31-Jährige sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch anderer illegaler Drogen und Medikamenten stand. Die Medikamente führen ebenfalls zu Fahruntüchtigkeit. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, zudem wurde eine Blutprobe angeordnet.