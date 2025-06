Polizei in Echterdingen: Jugendliche versprühen Pfefferspray in Linienbus – vier Personen betroffen

1 Die Unbekannten versprühten Pfefferspray und flüchteten dann aus dem Bus. (Symbolfoto) Foto: imago

Die Polizei ermittelt nach unbekannten Jugendlichen, die am Montagabend in Echterdingen (Kreis Esslingen) Pfefferspray in einem Linienbus versprüht haben sollen.











Unbekannte Jugendliche haben am Montagabend in einem Linienbus in Echterdingen (Kreis Esslingen) Pfefferspray versprüht. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 19.30 Uhr in einem fahrenden Bus kurz vor der Haltestelle Stadionstraße.

Die Jugendlichen versprühten demnach das Reizgas im Fahrgastraum und verließen unmittelbar danach das Fahrzeug an der Haltestelle. Anschließend rannten sie in Richtung Hauptstraße davon.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte die Jugendlichen aber nicht fassen. Vier Fahrgäste klagten im Anschluss über Atemwegsreizungen. Eine medizinische Behandlung war laut Rettungsdienst nicht erforderlich. Die Täter sind weiterhin unbekannt.