Polizei in Dettingen unter Teck: Unbekannter stiehlt hunderte Liter Kraftstoff aus Lkws

1 Die Polizei ermittelt nach dem ungewöhnlichen Diebstahl. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

In Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) hat in den vergangenen Tagen ein Unbekannter die Tanks von vier Lastwagen aufgebrochen und hunderte Liter Diesel gestohlen.











Kriminelle haben in den vergangenen Tagen größere Mengen Diesel in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brachen sie dazu Tankdeckel von vier Lkw auf und pumpten den Kraftstoff ab.

Demnach schlugen die Täter zwischen 15 Uhr am vergangenen Donnerstag und 10.30 Uhr am Montag zu. Sie erbeuteten offenbar mehrere hundert Liter Diesel. Die Lastwagen waren auf einem umfriedeten Parkplatz zwischen der Kirchheimer Straße und der Dieselstraße abgestellt. Die Polizei ermittelt.