Polizei in Dettingen: 29-Jähriger mit Messer löst Großeinsatz an Supermarkt aus

1 Der Mann soll auf einem Parkplatz mit einem Messer gefuchtelt und Passanten bedroht haben. (Symbolfoto) Foto: imago/Agentur 54 Grad

Die Polizei hat am Donnerstag in Dettingen (Kreis Esslingen) einen 29-Jährigen festgenommen und in eine Klinik gebracht, weil er Passanten mit einem Messer bedrohte.











﻿ Ein 29-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag in Dettingen (Kreis Esslingen) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei gingen gegen 15.15 Uhr mehrere Notrufe ein: Zeugen meldeten einen Mann mit Messer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Kirchheimer Straße.

Der Mann bedrohte demnach Passanten. Kunden des Supermarkts und eines benachbarten Drogeriemarkts flüchteten in die Geschäfte, um sich in Sicherheit zu bringen.

Mehrere Streifenwagen, Beamte des Fahndungstrupps und die Hundeführerstaffel rückten sofort an. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann jedoch zunächst verschwunden. Während der Anzeigenaufnahme wurde er in der Nähe entdeckt und widerstandslos festgenommen. Das Messer fand die Polizei kurz darauf in einem Mülleimer.

Der polizeibekannte 29-Jährige wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert. Gegen ihn leiteten die Ermittler ein entsprechendes Verfahren ein.