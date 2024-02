Polizei in Denkendorf: Unbekannte zerschlagen Autoscheiben in der Nacht

1 Die Einbrecher schlugen jeweils Scheiben ein. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Denkendorf drei Fahrzeuge von einem unbekannten Täter heimgesucht. Die Polizei in Neuhausen führt die Ermittlungen.











Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Denkendorf (Kreis Esslingen) drei Autos durchwühlt und zuvor Scheiben eingeschlagen. Die Polizei ermittelt noch, ob etwas gestohlen wurde, teilt ein Sprecher mit.

Zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstag traf es einen Suzuki Ignis, einen VW Touran und einen VW Golf, die in der Nelkenstraße, Im Greut und in der Südstraße abgestellt waren. Der oder die Täter schlugen die Fensterscheiben der Fahrzeuge ein und durchsuchten jeweils den Innenraum. Noch ist unklar, ob aus den Autos etwas gestohlen wurde. Die Polizei in Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. In den Nächten zuvor wurden in Esslingen mehrere Autos aufgebrochen.