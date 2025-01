Polizei in Denkendorf: 21-Jährige fährt ohne Versicherung aber unter Drogeneinfluss

Polizei in Denkendorf

1 Die Polizei kontrollierte die Frau gegen 3 Uhr. (Symbolfoto) Foto: imago images/Simon Adomat

Die Polizei hat am Montag bei einer Kontrolle in Denkendorf (Kreis Esslingen) gleich mehrere Verstöße am Auto einer 21-Jährigen festgestellt. Zudem stand die Frau offenbar unter Drogeneinfluss.











Eine 21-Jährige ist am frühen Montagmorgen in Denkendorf (Kreis Esslingen) wegen mehrerer Verstöße in der Körschtalstraße von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellte die Polizei auch Anzeichen darauf fest, dass die Frau unter Drogeneinfluss gefahren war, berichtet ein Polizeisprecher.

Bei der Kontrolle in der Nacht stellte sich heraus, dass am Nissan der Frau die Zulassungsstempel an den Kennzeichen abgekratzt worden waren, zudem war der Wagen wenige Tage zuvor außer Betrieb gesetzt worden. Wegen der mutmaßlichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel musste die Frau eine Blutprobe abgeben, nun erwarten sie entsprechende Anzeigen.