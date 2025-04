Polizei in Deizisau: 42-Jähriger schlägt Tür zu Mehrfamilienhaus ein und randaliert im Treppenhaus

1 Die Polizei konnte den 42-Jährigen festnehmen, wobei er sich heftig wehrte und die Beamten beleidigte. (Symbolfoto) Foto: /MAGO/ K. Schmitt

Ein 42-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Deizisau (Kreis Esslingen) randaliert. Als die Polizei ihn festnahm, wehrte er sich erheblich. Nun erwarten ihn mehrere Anzeigen.











Ein 42-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen in der Jahnstraße in Deizisau (Kreis Esslingen) randaliert und Polizeibeamte angegriffen. Kurz nach Mitternacht meldeten Zeugen nach Angaben der Polizei einen stark alkoholisierten Mann, der grundlos die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses und einen davor geparkten Pkw beschädigte.

Durch die zerstörte Glasscheibe der Tür gelangte er ins Gebäude, hämmerte gegen mehrere Wohnungstüren und beschimpfte lautstark die Bewohner, die durch den Lärm wach geworden waren.

Randalierer wehrt sich gegen Festnahme und leistet Widerstand

Als die Polizei eintraf, leistete der Mann heftigen Widerstand gegen seine Festnahme und beleidigte die Beamten fortlaufend. Sie legten ihm Handschellen an und brachten ihn in eine Klinik, da er sich an der beschädigten Tür leicht verletzt hatte. Danach brachten ihn die Beamten in eine Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Esslingen, auch auf dem Weg dorthin versuchte er mehrfach, die Polizisten körperlich anzugreifen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.