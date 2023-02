Polizei in Baden-Württemberg

Vom Fahrraddiebstahl über die Sachbeschädigung bis zum Betrug beim Online-Shopping: Wer in Baden-Württemberg Opfer einer Straftat geworden ist, kann das nun einfacher im Internet zur Anzeige bringen. Denn seit Donnerstag ist die neue Onlinewache nutzbar, wie das Innenministerium in Stuttgart jetzt mitteilte.

Portal modernisiert

Ganz neu ist das allerdings nicht: Seit 2006 lassen sich Anzeigen im Internet erstatten, das Portal sei nun aber modernisiert und überarbeitet worden. So können Nutzer nun auch Dokumente, Bilder und Screenshots hochladen und so an die Polizei übermitteln. Auf der Website lässt sich auch direkt die Art der angezeigten Straftat auswählen - etwa Taschendiebstähle, Hasskriminalität oder Sachbeschädigungen.